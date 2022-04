Kenya, la brutale battaglia tra due elefanti da 6 tonnellate: violenza estrema, il video

16 aprile 2022 a

Scene pazzesche dasl Masai Mera National Game Reserve, in Kenya, dove è stato filmato un brutale scontro tra due elefanti da sei tonnellate. Le zanne che si incrociano e poi le cariche, davanti ai turisti stupiti e spaventati.

La vicenda è stata rilanciata dal Daily Mail e ripresa da Dagospia. Il video è pazzesco, il combattimento furibondo, tanto che ad un certo punto la guida turistica accende il motore dell'auto e se ne va per evitare guai peggiori.

Tom Sairowua, che guidava il tour nella riserva in Kenya, ha spiegato: "È stato molto impressionante vedere il potere di questi animali. La lotta è stata così importante in quanto determina la leadership e chi avrà un accesso più facile alle donne. I due stavano combattendo per dimostrare il loro dominio. L'aggressivo elefante a sinistra ha inseguito il suo nemico per un'ora prima che scomparissero".

E ancora, ha aggiunto: "Non eravamo lontani dai due giganti, quindi dovevamo stare molto attenti perché possono essere molto aggressivi e caricare il veicolo in qualsiasi momento. Ciascuno dei maschi pesa sei tonnellate e ha un'età compresa tra i 15 ei 17 anni. È stato il mio primo avvistamento di elefanti che combattevano anche se sono nato e cresciuto nel Masai Mara. Ho trascorso cinque anni come guida a tempo pieno nella riserva e ho coperto la maggior parte dei parchi nazionali del Kenya", ha concluso la guida.

