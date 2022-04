Kharkiv, si cala dal tetto per raggiungere la sua casa. Ma crolla tutto: un video terrificante

16 aprile 2022 a

Con l'inizio della guerra in Ucraina molti cittadini hanno deciso di lasciare le proprie case. Alcuni sono scappati dal Paese cercando protezione fuori dai confini, altri invece hanno solo cambiato abitazione a causa dei bombardamenti. È il caso di un uomo di Kharkiv che viene ripreso mentre si cala dall'alto di un palazzo ormai a pezzi per raggiungere il suo appartamento. L'obiettivo sembra essere quello di recuperare alcuni oggetti lasciati lì.

Nel filmato circolato in Rete si vede il signore calarsi dal tetto dello stabile con una corda. Proprio mentre raggiunge il piano sventrato dalle bombe, però, una parte dell'edificio pericolante cede. La sua unica salvezza? Essere riuscito a entrare nell'appartamento prima che crollasse tutto. Sono notizie che sconvolgono, quelle che arrivano in questi giorni.

Molti ucraini infatti non intendono cedere ai russi. Come l'82enne Zinaida Makishaiva. La donna, di fronte alle minacce dell'esercito di Vladimir Putin, si è ribellata ed è rimasta con le sue galline, il suo cane e il suo gatto nella sua casa a Borodyanka. "Le porte delle abitazioni - ha spiegato alla Reuters dopo aver subito i bombardamenti - erano state spazzate via. Non c’era più acqua, gas e cibo: niente di niente". E sono sempre più numerose le storie simili.

