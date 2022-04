Inferno in autostrada, auto a velocità folle: il tir si schianta, scene apocalittiche. Il video

17 aprile 2022 a

Un incidente spettacolare e drammatico, in Minnesota, Stati Uniti. Il video dello schianto è impressionante. Un camion perde il controllo, si schianta contro il guard rail ed esplode in un inferno di fiamme, non precipitando sulla carreggiata sottostante solo per un miracolo.

Video su questo argomento Lodi, si scatena l'inferno in autostrada. Camion cisterna ribaltato nella nebbia: impressionante, fiamme ovunque | Video

Come spiega il Daily Mail, ripreso da Dagospia, a provocare lo schianto è stata un’auto che, a tutta velocità, è sbucata dalla rampa laterale e, del tutto fuori controllo, è andata a scontrarsi proprio contro il tir. A quel punto il conducente perde il controllo, sbanda, si schianta. Quindi l'esplosione.

Video su questo argomento Lodi, "spaventoso incidente" sulla A1: autostrada in tilt, le immagini

Ma incredibilmente, e fortunatamente, tutte le persone coinvolte nel pazzesco incidente hanno riportato solo ferite lievi. L'uomo alla guida dell'auto che procedeva a velocità folle e che ha causato l'incidente sarebbe stato ritrovato in stato di ebrezza.

