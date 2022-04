Cremlino demolito dalla nave da guerra: il video con cui l'Ucraina irride Putin

18 aprile 2022 a

La Moskva si abbatte sulla piazza Rossa e distrugge tutto. In un video realizzato con dei sistemi digitali ad alta definizione si dà corpo a un "sogno" degli ucraini nella propaganda di resistenza contro l'invasione russa che sta utilizzando moltissimo i linguaggio video digitali e i social.

Come riporta La Repubblica, il video creato dopo l'affondamento della ammiraglia Moskva nel Mar Nero è diventato virale ed è un vero e proprio sfottò ucraino verso Mosca. tanto che è stato pubblicato con una didascalia che indica la nave che precipita col nome di quella affondata davanti a Odessa.

Nel filmato si vede proprio una nave da guerra come la Moskva che precipita dal cielo sulla cattedrale di San Basilio e poi su schianta sulla torre del muro orientale del Cremilino, tra la folla che scappa terrorizzata. Un video che ora torna circolare anche come involontaria profezia dell'affondamento che è stato certamente un danno strategico e di immagine del potere russo. Un disastro per l'armata russa che Mosca però minimizza.

