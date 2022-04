Ucraina, la bellissima soldatessa eroina: l'orgoglio di un Paese, cosa rivela davvero questa foto

18 aprile 2022 a

La guerra in Ucraina è forse il primo esempio di guerra anche mediatica, direttamente dal fronte. Ogni dettaglio, ogni foto, ogni video può spostare la pressione dell'opinione pubblica, in Russia come in Occidente, dettare l'agenda diplomatica internazionale, determinare in altre parole il senso e il risultato finale del conflitto. A volte, è il paradosso dei social sottolineato qualche giorno fa da Selvaggia Lucarelli, critica contro il video "promozionale" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il risultato è di far sembrare finto quello che è vero. Immagini troppo pulite, troppo perfette, quasi posate.





Non sfugge a questi rischi nemmeno ТРУХА English, il profilo Twitter che ogni giorno pubblica decine di documenti media dall'Ucraina. Poche ore fa hanno pubblicato la foto di una bellissima soldatessa ucraina: "Medical and sanitary battalion of the Armed Forces of Ukraine". Membro, cioè, del battaglione medico-sanitario dell'esercito ucraino, che interviene in prima linea per soccorrere e curare i soldati feriti.

Lo sguardo torvo e profondo, i capelli biondi mossi dal vento, sotto l'elmetto. La divisa militare candida, perfetta, i caricatori tutti al loro posto nella cintura. Il mitragliatore tenuto in mano con perfezione geometrica. Se non si trattasse di una guerra vera (il filo spinato sbilenco alle sue spalle, le casse d'acqua accatastate e un po' pericolanti), sarebbe un poster.

