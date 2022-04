Cina, attenzione all'uomo che si fa il selfie: la morte dietro l'angolo

18 aprile 2022 a

Stava per finire ammazzato mentre si faceva un selfie. L'uomo infatti era in posa col telefonino sul marciapiede quando è stato quasi schiacciato da un camion. L'incidente, riporta il Daily Mail, è avvenuto il 2 marzo nella città di Panzhihua, nella provincia meridionale del Sichuan, in Cina.

Come si vede dalle immagini il camion perde il controllo e finisce fuori strada in direzione dell'uomo. Fortunatamente l'uomo è riuscito a scappare via, mentre il tir rosso è andato a schiantarsi contro un negozio fermandosi dove si trovava pochi secondi prima. Secondo i rapporti della polizia locale l'incidente è avvenuto quando il camion si è scontrato con un taxi a un incrocio, facendo perdere il controllo all'autista e salendo sul marciapiede.

È stato inoltre riferito che il camionista e un passeggero sono rimasti intrappolati all'interno della cabina distrutta per più di 30 minuti. Sono stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco e inviati in un ospedale locale con ferite non gravi.

