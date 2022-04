Jet russi, lo sfregio agli ucraini dal cielo di Mariupol: ecco come volano, un video agghiacciante

18 aprile 2022 a

"La Russia si sta preparando per la parata. I caccia imparano a pilotare per formare la lettera 'Z'": l'account Twitter Tpyxa fa sapere che Mosca si starebbe dando da fare per il grande evento del 9 maggio. Pare, infatti, che quel giorno i russi vogliano fare la "parata della vittoria" a Mariupol, una delle città ucraine più assediate dall'inizio dell'invasione. Perché proprio il 9 maggio? Si tratta del giorno in cui la Russia festeggia il trionfo sulla Germania nazista.

La lettera "Z", invece, ha rappresentato il simbolo di questa invasione fin dall'inizio. Tpyxa, che ha pubblicato anche il video delle prove di volo, ha scritto: "Non vi ricorda niente?". E poi alla fine del filmato ha riproposto scene risalenti ai tempi di Hitler, quando i caccia in cielo formavano il simbolo della svastica. Un accostamento piuttosto forte e diretto.

Nel frattempo proseguono le manovre degli uomini di Putin in diverse aree dell'Ucraina, in particolare su Donetsk, dove sono stati avvistati alcuni jet, proprio come mostra un altro video pubblicato dall'account Tpyxa. Il governatore della regione qualche giorno fa aveva detto: "L'esercito di Putin è in avanzata da nord verso il Donetsk, in particolare dal confine con l'oblast di Kharkiv e da sud verso Avdiivka, Makiivka, Kransnohorivka, città confinanti con la Donetsk occupata. Sono quindi continui gli attacchi tattici in quest'area".

