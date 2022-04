Volodymyr Zelensky, il video pubblicato e subito rimosso? "Ubriaco e fuori controllo", accuse terrificanti al premier

18 aprile 2022 a

Volodymyr Zelensky avrebbe commesso un errore dal punto di vista della comunicazione, il suo punto forte da quando è iniziata l'invasione da parte della Russia. Il premier ucraino è spesso stato apprezzato per i suoi discorsi e per le modalità di comunicazione. Questa volta però avrebbe fallito. Il presidente, in genere, gira i suoi video col cellulare nel suo ufficio di via Bankova, dove ha sede la presidenza ucraina. Un modo per far vedere a tutti che lui non lascia Kiev. Qualcosa, però, è andato storto nel giorno di Pasqua: 32 secondi di video sono stati prima pubblicati e poi rimossi. Anche se il filmato nel frattempo era già stato visto e condiviso.

Cos'è successo nello specifico? Nel video cancellato si vedeva Zelensky con uno sguardo perso nel vuoto mentre parlava con un tono di voce molto basso e pronunciava parole poco comprensibili: "Buonasera a tutti. Siamo al 52esimo giorno. Cosa posso dire?". Affaticato, continua: "Noi lavoriamo amiamo, ringraziamo, preghiamo. E noi sconfiggeremo tutti”. Infine agita un pugno in segno di vittoria. Subito dopo la diffusione di quel video, russi e filorussi hanno mosso pesanti accuse contro il premier ucraino. Secondo alcuni, per esempio, il presidente avrebbe esagerato con l'alcol prima di girare quel filmato.

Ma non è tutto. C'è anche chi ipotizza addirittura un abuso di sostanze stupefacenti. Diversa la reazione degli account ucraini, che invece tendono a ridimensionare l'episodio, parlando di semplice stanchezza. In ogni caso, però, la rimozione del video rappresenta - come spiega il Giornale . la prima vera falla nel sistema di comunicazione ucraino da quando è iniziata l'invasione.

