Battaglione Azov, il soldato in un lago di sangue? Ma non molla: un video pazzesco da Mariupol

L'assedio a Mariupol ormai continua da settimane. Negli ultimi giorni la violenza dell'assalto russo è diventata brutale. Nella città martire combattono ancora soltanto poche centinaia di uomini, per lo più del battaglione Azov, ma ancora le forze di Mosca non sono riuscite a piegarle.

L'epicentro della battaglia è la fonderia Azovstal, dove si riparano i membri del battaglione che ancora resistono e dove si riparano anche molti civili. Il tutto grazie a un fitto sistema di tunnel e cunicoli. Mosca, nelle ultime ore, ha colpito la struttura con un diluvio di bombe. Ma niente, non possono ancora dire che Mariupol sia presa. La città, lo si ricorda, è un obiettivo fondamentale della Russia per il fatto che potrebbe chiudere la fascia cuscinetto ad est e la presa dello sbocco sul mare. Mariupol, anche se tecnicamente non è in Donbass, di fatto viene considerata parte della regione.

E i giornalisti ucraini di Tpyxa hanno rilanciato negli ultimi minuti un video girato dal battaglione Azov che ancora resiste a Mariupol. Un video di pochi secondi che mostra un manipolo di soldati, armati fino ai denti, incredibilmente sorridenti. Pronti a combattere. Uno di loro sanguina copiosamente, tanto che a terra vi è una grossa macchia di sangue. In sottofondo musica rock. Una diapositiva, impressionante, della resistenza ucraina.

