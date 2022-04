Volodymyr Zelensky, "righe di cocaina davanti a lui": il video che scatena l'ultima vergogna contro il premier

19 aprile 2022 a

La macchina della propaganda russa o filo-russa non si ferma mai. Nel mirino, più di tutti gli altri, Volodymyr Zelensky, il premier ucraino che Vladimir Putin vorrebbe eliminare. L'ultimo capitolo delle fake-news sul capo della resistenza ucraina è un video, raccapricciante, che circola in alcune chat e in altri account social filo-russi e dediti al complottisimo. O al delirio.

Stando a chi ha diffuso le immagini, Zelensky avrebbe mostrato un video, girato da lui stesso, in cui sulla scrivania comparirebbero delle strisce di cocaina. Ovviamente è un falso, in primis indimostrabile. Ma soprattutto le "strisce di cocaina" sono i riflessi della cornice presente sulla scrivania di Zelensky, cornice che contiene una foto di famiglia. Il fatto che si tratti di una sporca menzogna e di basso livello emerge semplicemente guardando l'immagine qui sotto, un frame del video.

La qualità delle immagini come spesso accade nei video-fake è bassissima, proprio per trarre in inganno meglio. La disposizione delle righe, comunque, è simmetrica e determinata da fonti luminose presenti nella stanza, e i riflessi seguono i profili della cornice. Ma tant'è, questo è bastato a scatenare l'ultima vergognosa teoria, l'ultimo attacco al "drogato" Zelensky. Ovviamente, il video è stato rilanciato in primis da account che diffondono propaganda del Cremlino e a favore della Russia di Vladimir Putin.

