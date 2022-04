Mongolfiera, l'inaugurazione finisce in disgrazia: il video dello schianto visto dal pallone

20 aprile 2022 a

Durante il giro inaugurale di una mongolfiera, una disgrazia. A Melbourne 12 persone erano a bordo del pallone aerostatico e hanno rischiato grossissimo. Il giro infatti poteva finire in tragedia ma, fortunatamente, il dramma è stato scampato e ne sono usciti solo con un'abbondante dose di terrore.

Il quotidiano britannico The Guardian riporta la storia: la mongolfiera in questione ha effettuato un atterraggio di emergenza sui tetti delle case della periferia di Elwood. I soccorsi sono arrivati intorno alle 7.20 di questa mattina, mercoledì 20 aprile, e la scena che li ha accolti è un pallone sgonfio incastrato tra i tetti della periferia.

Ecco il video dell’atterraggio di fortuna girato da un passeggero:

Il capo pilota della Liberty Balloon Flights, Niku Brau, ha affermato a radio 3AW che, nel giro inaugurale della mongolfiera, il mezzo ha fatto fatica fin da subito a partire. Questo poteva essere già un segnale di allarme. Eppure è riuscito a volare per circa mezz’ora. Fortunatamente nessun passeggero, pilota compreso, si è fatto male. Ora le autorità stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente e verificare cosa sia andato storto. Quello che importa è che l’incidente sia ora solo un brutto ricordo, ma è importante che il caso venga analizzato in modo tale che questi inconvenienti non avvengano più.

