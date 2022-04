Droni Ghost, "costruiti appositamente per l'Ucraina": in soli due mesi, cosa hanno creato gli Usa

21 aprile 2022 a

a

a

Gli Stati Uniti hanno fatto costruire in soli due mesi nuovi droni appositamente per l’Ucraina. Joe Biden ha firmato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev, dal valore di circa 800 milioni di dollari: in totale finora gli americani hanno stanziato circa 3,4 miliardi per aiutare l’Ucraina a resistere contro l’offensiva russa, che è adesso concentrata nell’est del Paese.

Joe Biden a capo delle operazioni militari in Ucraina? L'ultimo azzardo del presidente, il rischio della guerra mondiale

Oltre ai droni fatti apposta per la resistenza ucraina, il pacchetto di aiuti comprende munizioni, artiglieria pesante, cannoni howitze. In un primo momento gli esperti di armi americani sono rimasti stupiti dall’apprendere che gli Usa stanno mandando in Ucraina almeno 120 “Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems”: nessuno ne aveva mai sentito parlare. E così il Dipartimento della Difesa ha rilasciato ulteriori informazioni su questi droni: sono simili a quelli Switchblade, sviluppato rapidamente per soddisfare le richieste degli ucraini. Ciò dimostra ancora una volta come gli americani siano impegnati per sostenere la resistenza dell’esercito ucraino.

"Com'è stata affondata davvero". Moskva, la verità di Fabbri: la più grande umiliazione per i russi

“Putin non vincerà mai in Ucraina - ha dichiarato Biden - non riuscirà mai ad occuparla del tutto. Gli Usa non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni”. Poi il presidente americano ha sottolineato che gli obiettivi degli Usa e degli alleati sono “impedire a Putin di invadere l’Ucraina e continuare ad isolarlo. Ho detto al premier ucraino che gli Usa e i loro alleati si stanno muovendo il più velocemente possibile per aiutarli”.

"C'è lo zampino dei droni Usa". Moskva affondata, parla il generale Bertolini: "Situazione grave" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.