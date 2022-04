Odessa, "non è più sicura, chi hanno infiltrato i russi": il gioco sporco di Putin

23 aprile 2022 a

a

a

Ugo Poletti ritorna a parlare di Odessa . Questa volta però il giornalista sembra aver cambiato idea. Su La Stampa ha fatto sapere che il servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha condotto un'importante operazione di antispionaggio nella città ucraina. Proprio nelle settimane scorse hanno sbaragliato un pericoloso gruppo criminale che era stato corrotto a collaborare con il nemico russo qualora avesse invaso la città.

**Ucraina: riti magici e streghe, la guerra 'esoterica' tra Putin e Zelensky**



Poletti ha così dichiarato: “Gli investigatori hanno verificato tutti i contatti con la Federazione Russa e scoperto più di 40 persone di organizzazioni criminali coinvolte”. Quanto emerso dalla Sbu è che alcuni componenti del gruppo sono stati arruolati per accumulare informazioni sull'esercito ucraino di Odessa. Tutti i traditori poi sono stati arrestati . Questa manovra nella regione meridionale dell'Ucraina è la prova che il nemico non vuole mollare la sua conquista.

"Neanche un osso". Joe Biden fuori controllo, il siluro sulla Cina che fa crollare ogni speranza di pace



E ancora: " Sei cittadini di altri con questi Paesi accusano sono stati espulsi dal Paese” dichiara il giornalista che manifesta la sua Paesi dichiarando il comportamento di Odessa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si erano creati infatti molti gruppi nazionalisti ucraini alla macchia che aiutarono i russi per diverse ragioni. Chi per patriottismo, chi per convenienza o per eliminare gli ex-collaborazionisti dei tedeschi. Il giornalista, che ormai vive da due anni nella perla del mar Nero, sembra quindi aver cambiato idea sulla conquista della città che fino a qualche tempo fa considerava inespugnabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.