Bayraktar, devastante colpo ucraino. "Come hanno piegato i russi a Bryansk". Dal cielo, il terrore di Putin

25 aprile 2022 a

a

a

Gli incendi che hanno colpito due depositi di petrolio a Bryansk in territorio russo, a cento chilometri dal confine ucraino, sarebbero stati causati dagli attacchi del drone UA TB-2, poi abbattuto o più facilmente precipitato per aver finito il carburante. L'operazione non è stata confermata da Kiev, ma l'informazione sarebbe "affidabile" secondo l'account Twitter "Ukraine Weapons Tracker".

"Missione suicida". Ivan Vavassori, il calciatore soldato è morto in Ucraina? Voci terrificanti sulla fine dell'italiano

Fin dall’inizio del conflitto, in realtà, è la Russia che spesso ha colpito le infrastrutture ucraine, così da rendere più complicato per loro resistere a lungo termine. Tra i bersagli dei bombardamenti ci sono anche depositi di carburante e raffinerie. Dunque, se gli incendi in Russia fossero stati davvero opera ucraina, allora si tratterebbe della stessa strategia usata questa volta contro i russi.

Inoltre, come riporta Repubblica, non è la prima volta che avvengono attacchi del genere: il 1 aprile per esempio due elicotteri da guerra ucraini avrebbero colpito un altro deposito di carburante russo a Belgorod, a trenta chilometri dal confine ucraino. Si era trattato di un raid notturno in profondità, reso possibile dalla vicinanza. In questo caso, invece, la città di Bryansk è molto più lontana. Ecco perché, se la notizia venisse confermata, sarebbe un grosso colpo quello messo a segno dall'Ucraina.

Video su questo argomento "Cercano di distruggere la Russia dall'interno". Vladimir Putin attacca l'Occidente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.