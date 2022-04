Kharkiv, jet russo colpito dagli ucraini: una palla di fuoco, i piloti si lanciano nel vuoto. Il video-choc

25 aprile 2022 a

Il jet Su-34 dell'esercito russo è stato colpito dall'esercito ucraino e i piloti che erano alla guida sono stati costretti a lanciarsi dall'aereo in volo. È successo nella provincia di Kharkiv. Il tutto è stato ripreso in un video poi finito online. Il velivolo era spacciato, al punto che i due militari hanno preferito paracadutarsi fuori dal jet primo dello schianto, che poi è avvenuto pochi secondi più tardi.

Nel video rilanciato dal Daily Mail Online, citato da Leggo, si vedono i due paracaduti bianchi planare di fianco al jet in picchiata. Dopo lo schianto, il mezzo è letteralmente esploso, trasformandosi in una palla di fuoco. A diffondere il filmato è stato l'esercito ucraino, che ha supervisionato il posto con due elicotteri per trovare i piloti, di cui però non ci sarebbe traccia.

Non si sa ancora come sia stato abbattuto l'aereo. In ogni caso, l'ipotesi più probabile è che sia stato lanciato un missile terra-aria. Nel frattempo, aumentano le perdite per l'esercito russo. Secondo l'intelligence di Londra, i russi morti in guerra dall'inizio dell'invasione sarebbero almeno 15mila. Un numero più alto di quello comunicato dal Cremlino. Lo scorso 25 marzo, infatti, la Russia aveva ammesso la perdita di soli 1.351 militari.

