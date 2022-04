L'aereo caccia russo abbattuto a Kharkiv: la fine tragica del "gioiello di Putin"

26 aprile 2022 a

Un jet russo è stato abbattuto nella provincia di Kharkiv. In questo video pubblicato dal Daily Mail e ripreso da Dagospia si vedono i due piloti mentre si lanciano dal velivolo, un Sy-34, colpito dall'esercito ucraino. I due militari si sono infatti paracadutati fuori dall'abitacolo, primo dello schianto avvenuto al suolo poco secondi più tardi. Nel video si vedono i due paracaduti bianchi planare di fianco al jet in picchiata, esploso in una palla di fuoco. A diffondere il video è stato poi l'esercito ucraino, che è andato in ricognizione con due elicotteri per trovare i piloti.

"Sembra che li abbiano portati via", hanno fatto sapere fonti citate dal Daily Mail. Non è chiaro come sia stato abbattuto l'aereo, ma l'ipotesi più probabile è un missile terra-aria.

Ciò che è sicuro è la perdita per l'esercito russo, l'ennesima durante la guerra. Secondo l'intelligence di Londra, i russi morti nel conflitto dall'inizio dell'invasione sarebbero almeno 15.000. Un numero alto, molto più alto rispetto a quello comunicato dal Cremlino. Sono invece 21.900 i militari russi uccisi in combattimenti dall'inizio della guerra, secondo le forze militari ucraine. La Russia aveva invece ammesso, lo scorso 25 marzo, la perdita di 1.351 militari.

