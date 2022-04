Shanghai, francese tenta di fuggire dal lockdown: "Voglio morire". Finisce in un massacro, immagini forti

28 aprile 2022 a

A Shanghai contro il Covid fanno sul serio, forse anche troppo. L'isolamento sta mettendo a rischio la pazienza dei cittadini, che le provano tutte pur di fuggire alle severissime restrizioni. L'ultimo caso di cronaca, censurato da Pechino ma raccontato attraverso alcuni filmati amatoriali, riguarda un turista. L'uomo ha tentato di notte di sfondare le barriere di metallo in una strada di Shanghai, prima di essere tirato indietro e trascinato a terra dalle quattro persone in tute protettive.

"Voglio morire", lo si sente gridare nel filmato mentre chi lo trattiene replica: "Sei venuto in Cina, qui devi rispettare le leggi e i regolamenti". Ma niente, il turista prosegue disperato: "Voglio morire". Il signore, che a detta di alcuni vanta un accento francese, inizia a piangersi prima di accettare la propria sorte. Non senza prima lasciarsi andare a un altro sfogo: "A nessuno importa. Vado a uccidermi. Sto per uccidermi. Adesso mi uccido. Non importa, guarda. Mi ucciderò".

A quel punto le guardie mollano la presa e l'uomo ne approfitta per tentare un'altra fuga. Eppure la corsa non dura molto, visto che poco più avanti a fermarlo ci pensa l'ennesima barriera. Così i cinesi in tuta protettiva lo riprendono e arrestano. Da giorni la città ha costruito barriere metalliche verdi per chiudere le aree e prevenire la diffusione del Covid. I contagi a Shanghai sono cresciuti, tanto che Xi JinPing intende proporre il "lockdown estremo" anche a Pechino. Una notizia che potrebbe gettare il paese nel caos, visto che da giorni la popolazione rinchiusa denuncia la mancanza di cibo e medicinali. Non solo, perché a loro è impossibile andare a lavorare negli orti e gli ortaggi marciscono nei campi.

Qui di seguito il video del tentativo di fuga del turista a Shanghai

