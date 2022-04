Delfini militari contro la marina ucraina, conferme dal satellite: l'arma segreta del Cremlino per uccidere nel Mar Nero

28 aprile 2022 a

A Vladimir Putin non bastano più i soldati, ora lo zar arruola anche i delfini militari. La scoperta è stata fatta dagli Stati Uniti che, attraverso alcune immagini militari del Mar Nero, hanno trovato due recinti galleggianti nella base navale del porto di Sebastopoli. Gli animali sarebbero stati trasferiti a febbraio, in concomitanza con l'avvio dell'invasione in Ucraina. Ma a cosa servono i delfini? Secondo gli analisti questi verrebbero utilizzati per recuperare oggetti o per individuare i subacquei nemici.

Come i russi, anche gli ucraini usufruiscono dell'intelligenza di questi esseri viventi. Non a caso Kiev ha addestrato i delfini in un acquario rifacendosi a uno schema dell'era sovietica, poi abbandonato negli anni '90. Il programma è stato poi ripreso nel 2012 dalla marina ucraina, ma i mammiferi sono caduti nelle mani dei russi dopo l'invasione della Crimea nel 2014. Gli stessi Stati Uniti, da grande potenza, hanno elargito ben 28 milioni di dollari per mantenere le proprie truppe di delfini e leoni marini, anch'esse addestrabili, allo scopo di servirsene in caso di conflitti.

Tornando a Mosca, la Russia avrebbe schierato gli animali per difendere la sua flotta da un attacco sottomarino. La base navale di Sebastopoli è infatti di vitale importanza per l'esercito russo. Complice la sua posizione: Sebastopoli si trova nella punta meridionale della Crimea. "I nostri specialisti hanno sviluppato nuovi dispositivi che convertono il rilevamento dei bersagli da parte del sonar subacqueo dei delfini in un segnale per il monitor dell'operatore. La marina ucraina non disponeva di fondi per tale know-how e alcuni progetti hanno dovuto essere sospesi", ha confermato una fonte all'agenzia di stampa russa. Oltre ai delfini, il presentimento è che Putin abbia addestrato una balena beluga avvistata proprio al largo delle coste della Norvegia nel 2019. L'animale, secondo coloro che l'avevano avvistata, indossava strane imbracature che potrebbero essere telecamere spia per l'esercito.

