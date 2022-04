Battaglione Azov, la guerra in prima persona: "Come combattiamo", video-choc da Mariupol

28 aprile 2022 a

a

a

“Ecco come il battaglione Azov opera a Mariupol”, è la didascalia del video condiviso da Tpyxa News, una delle fonti sul campo della guerra in Ucraina che va avanti da oltre due mesi a causa dell’invasione russa. Un filmato di pochi secondi dal chiaro scopo propagandistico, che però mostra comunque alcune fasi operative dei resistenti ucraini nei pressi dell’acciaieria Azovstal, che è ormai isolata da Mariupol, finita sotto il controllo dei russi.

“C’è stata una quantità incredibile di bombe al fosforo, 50 attacchi aerei, razzi, artiglieri e tutto ciò che i barbari possono usare contro l’umanità”, ha dichiarato Sviatoslav Palamar, vice comandante del battaglione Azov, in merito a quanto sta avvenendo a Mariupol. “Qui la vita - ha continuato - adesso è un giorno pari a un anno. Io chiedo chi ha dato tempo a Mosca per nascondere crimini di vastità difficile da immaginare, chi ha dato la possibilità all’orda di portare dei propagandisti pagati in città”.

Video su questo argomento Azov, il vice comandante contro Putin: "Tutto ciò che un barbaro può usare contro l'umanità"

“Chiedo al mondo di dire con fermezza - ha proseguito Palamar - senza indulgenza che questa non è una guerra per il territorio, questo è un genocidio; è la distruzione di un popolo che viene attaccato. Noi resisteremo per il nostro futuro, per i nostri figli, per il futuro dei vostri figli. Sono certo che abbiate fatto di tutto affinché i soldati di Mariupol vedessero le proprie famiglie, curassero le proprie ferite e seppellissero i compagni d’arma, affinché i bambini insieme ai loro genitori uscissero dai rifugi di Azovstal in un territorio senza bombardamenti”.

Battaglione Azov, il comandante da Nicola Porro? "Forse...", un clamoroso sospetto dietro l'ospitata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.