Fonderia Azovstal, "benvenuti all'inferno": le drammatiche immagini diffuse dal Battaglione Azov

Il battaglione Azov ha diffuso le immagini girate all'interno dell'acciaieria di Mariupol Azovstal e dei soldati feriti all'interno. Ecco il video ripreso da Telegram da Agenzia Vista e mandato in onda su La7.

Qui il video dell'interno dell'acciaieria Azovstal a Mariupol

Oggi l'ospedale da campo costruito all'interno del perimetro dell'acciaieria Azovstal sarebbe stato bombardato dalle forze russe. Lo riferisce sempre su Telegram il battaglione Azov come riportato da Ukrinform. Secondo i combattenti nell'acciaieria ci sarebbero "morti e feriti". "A causa dell'attacco nemico, una parte della sala operatoria è crollata", viene spiegato. I combattenti dell'Azov hanno sottolineato che la Convenzione di Ginevra garantisce la protezione delle istituzioni mediche che non dovrebbero essere attaccate. “La protezione deve essere goduta dai feriti e dai malati, indipendentemente dal fatto che siano civili o militari (combattenti). Ai feriti dovrebbe essere fornita l'assistenza necessaria senza alcuna discriminazione", ha affermato il reggimento.

Intanto si riaccende la speranza di un corridoio umanitario. "Ho fiducia e credo, così come lo credono i familiari delle persone che sono bloccate nell'Azovstal, che il segretario generale dell'Onu e noi riusciremo ad avere un risultato positivo", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiegando che oggi a Kiev con Antonio Guterres ha parlato di come mettere in salvo le persone che sono assediate nell'acciaieria.

