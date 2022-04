Kiev, razzi durante l'incontro Guterres-Zelensky: il raid russo come non si era ancora visto, il video

29 aprile 2022 a

a

a

"Un tentativo di umiliare l'Onu": così Volodymyr Zelensky ha definito il bombardamento russo contro Kiev negli stessi istanti in cui il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres visitava la capitale ucraina. Quell'attacco, fatto con missili di "alta precisione", avrebbe portato alla distruzione di fabbriche per la produzione di missili Artyom e un sito dell'industria spaziale, stando a quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca citato dalle agenzie russe.

Adesso tre filmati, pubblicati dall'account Twitter Tpyxa, mostrano il momento esatto in cui i bombardamenti sono iniziati. Nel primo si vedono delle auto parcheggiate e subito dopo le esplosioni. In sottofondo gli allarmi che iniziano a suonare ininterrottamente. Nel secondo video, invece, la città viene ripresa pochi minuti dopo il bombardamento. Si vedono dei militari e qualche cittadino, tutti circondati da fumo, fiamme e cumuli di macerie. Il terzo filmato infine viene ripreso da lontano, da un'altra prospettiva, attraverso una finestra. Sullo sfondo una grosse nube di fumo nero.

Dopo la visita al Cremlino, Guterres è andato nell'Ucraina invasa e lì ha ribadito che quella messa in atto dalla Russia è "un'invasione" che "viola la Carta dell'Onu". Poi è apparso "sconvolto" dopo gli attacchi inaspettati. Nel corso della sua visita, il numero uno delle Nazioni Unite ha visto anche Bucha e Borodyanka, occupate per settimane dalle forze armate di Mosca e ha detto: "Quando vedo quegli edifici distrutti, immagino la mia famiglia in una di quelle case ora devastate e annerite. Vedo le mie nipoti correre in preda al panico. La guerra è un'assurdità nel 21esimo secolo, è malvagia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.