Ucraina, trappola mortale per gli invasori: nulla è come sembra, cosa state vedendo. Il video

02 maggio 2022 a

In guerra, negli orrori di un conflitto, bisogna anche avere ingegno. Per salvarsi la pelle. Ma anche per uccidere. E il paradigma, per quanto spaventoso, va da sé, si applica anche in Ucraina, il Paese sconvolto dalla brutale invasione russa ordinata da Vladimir Putin. Un'invasione che presto potrebbe salire di livello e di intensità: fonti di intelligence, infatti, sostengono che il prossimo 9 maggio lo zar potrebbe dichiarare la "guerra totale" a Kiev.

Ma si diceva: l'ingegno in tempo di guerra. E tutto questo ingegno emerge con spaventosa prepotenza da un breve video, di soli sette secondi - quello che potete vedere qui in calce - rilanciato da Tpyxa, un gruppo di giornalisti ucraini che rilancia i suoi contenuti anche sul profilo Twitter.

Ecco quello che sembra un aggroviglio di erba secca e rami. Peccato che niente è come sembra. Infatti, da quel mucchio informe, ecco sollevarsi un soldati, con il volto completamente dipinto di nero, per essere ancor più irrintracciabile. E dopo aver mostrato il volto, il soldato sfoggia il dito medio in favor di telecamera. Dito medio ovviamente rivolto agli invasori russi. Tpyxa, rilanciando il video, commenta: "Un cecchino della legione straniera manda i suoi saluti agli occupanti".

