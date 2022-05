Valery Gerasimov, "ferito da una scheggia o...": mistero sulle sorti del generale, girano strane voci

02 maggio 2022 a

Valery Gerasimov è stato ferito oppure è scampato all'attacco ucraino a Izium? Le versioni su quanto accaduto al generale, capo di Stato maggiore russo e fedelissimo di Putin, sono discordanti. Secondo alcuni, infatti, sarebbe stato colpito da una scheggia alla gamba destra. Scheggia che poi sarebbe comunque stata rimossa senza problemi. Mentre secondo altri, Gerasimov sarebbe riuscito a non farsi colpire, uscendo illeso dall'attacco.

Il caso è stato aperto dall’ex ministro dell’Interno ucraino Arsen Avakov, il quale – citando una fonte russa – ha scritto su Facebook che Gerasimov è stato colpito da schegge alla gamba destra. Invece per il New York Times, che ha citato funzionari ucraini e statunitensi, il generale sarebbe scampato all'attacco ucraino. Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stato proprio Putin a spedire Gerasimov al fronte, nell’Ucraina orientale, con l'obiettivo di rinvigorire l’offensiva delle truppe di Mosca. Un tentativo disperato prima del 9 maggio, quando si dovrebbe tenere la parata della Vittoria davanti al Cremlino.

Stando al quotidiano statunitense, sabato scorso Gerasimov si sarebbe salvato da un attacco ucraino contro una scuola utilizzata come base militare russa a Izium. Non tutti, però, ne sarebbero usciti indenni: circa 200 soldati, tra cui almeno un generale, sarebbero stati uccisi nel bombardamento. Al momento del raid ucraino, tra l'altro, Gerasimov non sarebbe stato nemmeno presente. Secondo il Nyt era già ripartito per la Russia.

