"Per Meghan Markle non ci sono più soldi": duchessa umiliata in tv, un clamoroso flop

Per Meghan Markle arriva un momento sicuramente difficile perché la sua serie su Netflix è stata cancellata. Il motivo non si conosce, ma il calo degli abbonamenti sta mettendo in guardia il colosso delle serie tv. E così, la duchessa di Sussex si ritrova adesso a fare i conti con questo fuoriprogramma, a quanto pare aveva puntato molto sulla serie tv che l'avrebbe riportata "in auge" dal punto di vista televisivo dopo l'addio alla Corona inglese (ricordiamo che la serie tv animata è stata ideata da Meghan Markle).

Il calo degli abbonamenti, come si sa, ha messo alle strette la famosa piattaforma video. E, così, a pagarne le spese è proprio la moglie del principe Harry, che adesso deve dire addio alla serie che avrebbe dovuto raccontare le avventure di una dodicenne ispirata da grandi figure femminili della storia. Con questa serie tv i Duchi di Sussex, grazie alla loro casa di produzione (la Archewell Productions), avrebbero iniziato un lungo percorso con Netflix. Infatti, secondo i rumors raccontati dai tabloid inglesi, la coppia avrebbe siglato un accordo di 100 milioni di dollari. Per l’occasione era inoltre stato reclutato David Furnish, marito di Elton John nonché amico di Harry.

Ora arriva la brutta notizia: per motivi di budget la serie viene cancellata. Un taglio, anzi una mannaia, inaspettata: la crisi degli ultimi anni, a quanto pare, non ha risparmiato nemmeno un colosso come Netflix. Ma la collaborazione tra i duchi e il colosso non sarebbe finita nel cestino. Anzi. Secondo altre indiscrezioni, infatti, ci sarebbe altro. Appunto, cosa? Bocche cucite per adesso. In ballo ci sarebbe Heart of Invictus, una docu-serie basata sugli Invictus Games, l’evento sportivo che ha come partecipanti i veterani di guerra con disabilità permanenti. Per questo motivo Meghan Markle e Harry hanno raggiunto l'Europa, inaugurando una nuova edizione dei giochi.

