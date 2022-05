Coprifuoco a Odessa? L'uomo nudo alla finestra umilia Putin: ecco il video

02 maggio 2022 a

Coprifuoco originale per qualche cittadino di Odessa. Il canale Twitter ucraino, ТРУХА, diffonde un video a dir poco sorprendente: nella cittadina portuale sul Mar Nero si vede un uomo nudo seduto sulla propria finestra passare il tempo suonando la chitarra. Una scena contrastante rispetto alle bombe e ai missili che stanno prendendo di mira la città. Eppure in Ucraina c'è comunque chi cerca di andare avanti, o comunque sfidare l'invasore, e il signore nel filmato è tra questi.

Nel frattempo, come detto prima, le autorità locali hanno deciso di far scattare il coprifuoco totale sulla città che durerà dalle 22 di domenica 1 maggio fino alle 5 della mattina del 3. Secondo la polizia ucraina, come ha twittato il Kyiv Independent, i russi avrebbero assoldato gang criminali per inscenare provocazioni e rivolte a Odessa proprio il 2 maggio.

Il timore era legato all'anniversario della strage alla cosiddetta Casa dei Sindacati di Odessa del 2014 dopo le proteste di Euromaidan, quando i neonazisti bruciarono vivi 40 filorussi dentro la sede dei sindacati il cui palazzo è ancora in rovina. Non a caso nella giornata diverse esplosioni sono state udite a Odessa e a Kherson, nel sud dell'Ucraina, dove la resistenza le sta tentando tutte pur di difendersi dai russi.

