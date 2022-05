Ucraina, la diretta della guerra. Orban nel mirino: "Sapeva dell'invasione, ecco le prove". Servizi, allarme per il 9/5

03 maggio 2022 a

a

a

Siamo al 68esimo giorno di guerra in Ucraina. Fanno ancora rumore le parole di Sergej Lavrov alla tv italiana. Continua il mistero: dove si trova il generale Gerasimov? Ma è stato davvero ferito? A Mariupol, nuova evacuazione dalla fonderia Azovstal: liberati circa 100 civili. Europa verso nuove sanzioni. Dei negoziati non si sente più parlare.

Ore 08.13 Boris Johnson oggi al parlamento ucraino

Il primo ministro britannico Boris Johnson oggi - martedì 3 maggio - interverrà in video collegamento al Parlamento ucraino. Sarà il primo leader internazionale a farlo dall’inizio della guerra. La BBC riporta che il premier descriverà la resistenza dell’Ucraina come "l’ora migliore del Paese", citando uno dei più celebri discorsi di Winston Churchill. Infine, secondo le anticipazioni dei media britannici, Johnson dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari in sostegno all’Ucraina del valore di 300 milioni di sterline.

Ore 07.40 Giappone, il premier Kishida: con la Russia ora cambia tutto. Tocca alla Cina mostrarsi responsabile

"Non possiamo più impostare le relazioni con la Russia come in passato", afferma il premier giapponese Fumio Kishida. Secondo Kishida, l’esercito di Vladimir Putin in Ucraina sta commettendo dei crimini di guerra, per i quali "la Russia deve essere indagata". E ancora: "L'invasione può far vacillare l’ordine europeo, ma anche quello in Asia. Ed è per questo importante che la Cina assuma un atteggiamento responsabile", ha concluso.

Ore 07.12 Kiev, Mosca rafforza gli attacchi a est il 9/5?

Mosca potrebbe intensificare i bombardamenti nella regione orientale ucraina di Lugansk il 9 maggio, il giorno della vittoria contro i nazisti: lo sostiene il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergii Gaidai, secondo quanto rilancia il Kyiv Independent. Gaidai ritiene che il piano fa parte della strategia di Mosca della "terra bruciata", volta a conquistare la regione entro quella data. Secondo il governatore le forze russe utilizzeranno armi pesanti, tra cui artiglieria e sistemi di lancio multipli, per cercare di distruggere "tutto ciò che incontrano".

Ore 06.45 Ungheria, Orban sapeva in anticipo dell’invasione

L’Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l’Ucraina. Lo afferma il Kyiv Independent citando il capo del Consiglio di Sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov. Il giornale ucraino rimarca come il primo febbraio scorso Viktor Orban si sia recato a Mosca in visita da Vladimir Putin. Successivamente le autorità ungheresi si sono pubblicamente opposte all’imposizione di sanzioni alla Russia. L’Ungheria non ha al momento commentato l’indiscrezione.

Ore 06.34 Ue, altre banche russe usciranno da sistema Swift

Il sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia includerà il ritiro di "altre banche dal sistema di transazioni Swift". Questo quanto conferma il capo della diplomazia europea Josep Borrell. Queste sanzioni riguarderanno "il settore bancario, ci saranno altre banche russe che lasceranno Swift", e "nel settore energetico, stiamo lavorando per preparare proposte che ci permettono di limitare le importazioni di energia dalla Russia, soprattutto il petrolio", ha detto il diplomatico in una conferenza stampa a Panama.

Ore 05.01 Pentagono, Gerasimov in Donbass

Il Pentagono ha confermato che il super generale russo Valery Gerasimov è stato al fronte nel Donbass la settimana scorsa. "Sappiamo che c'è stato per diversi giorni la settimana scorsa", ha confermato un alto funzionario della Difesa americana, precisando però di "non poter confermare" che il capo di Stato maggiore delle forze russe sia stato ferito, come invece dichiarato dal governo di Kiev. Il mistero, insomma, continua.

Ore 04.21 Stati Uniti, russi fanno 'progressi minimi' nel Donbas

Le forze russe nella regione del Donbass compiono "progressi minimi, hanno il morale basso e continuano ad avere problemi logistici". Lo ha sostenuto un altro funzionario del Pentagono, aggiungendo che gli ucraini hanno ancora il controllo di Kharkiv. Le forze di Kiev "hanno svolto un ottimo lavoro nelle ultime 24-48 ore e sono riusciti a spingere i russi a circa 40 km a est di Kharkiv", ha spiegato il funzionario Usa. Quanto a Mariupol, il Pentagono ha constatato che la città continua a subire attacchi aerei da parte delle forze russe.

Ore 03.48 Zelensky: Lavrov? Russia senza memoria su nazismo

Mosca ha "dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale". Così Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso, dopo i commenti del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov secondo il quale Adolf Hitler aveva "sangue ebreo" e "i più ardenti antisemiti sono di solito ebrei".

Ore 02.22 Azovstal, primi evacuati arrivati a Zaporizhzhia

I primi 100 civili evacuati dall'acciaieria di Mariupol Azovstal sono arrivati nella tarda serata di ieri, lunedì 2 maggio, nella città di Zaporizhzhia. Lo rilanciano i media internazionali che citano la polizia militare ucraina. "Si tratta principalmente di donne, bambini e anziani, che ora avranno accesso a cure mediche, cibo, medicine e assistenza psicologica", spiega un comunicato.

Ore 01.12 Zelensky: Non facciamo operazioni militari in territorio russo

"Le operazioni militari sono attualmente in corso solo all’interno dei confini dell’Ucraina e non si sono estese alla Russia, l’esercito ucraino non conduce operazioni militari sul territorio russo". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un’intervista ad Al-Arabiya, il tutto a poche ore dall'ultimo attacco a Belgorod, in territorio russo, denunciato da Mosca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.