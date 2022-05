Colombia, "state lontani dalla schiuma": nubi tossiche di 8 metri. Scene apocalittiche, il video

03 maggio 2022 a

a

a

Allarme in Colombia: nubi di schiuma tossica alte fino a 8 metri stanno spaventando i cittadini e devastando diverse città del Paese. L'odore putrido, come spiega il Daily Mail citato da Dagospia, starebbe rendendo impossibile qualsiasi tipo di attività all'aperto. Si tratta di veri e propri pezzi di schiuma. Dalle immagini sembrano quasi delle nuvole, che il vento fa spostare e porta ovunque, per le strade, davanti alle case, nei prati. Una delle zone più colpite è il quartiere di Los Puentes a Mosquera, a circa 20 chilometri dalla capitale Bogotá.

Due sorelle gemelle sposano due fratelli gemelli: clamoroso, ecco come "escono" i figli | Guarda

Ma a cosa si deve un fenomeno del genere? Stando ai funzionari locali - che nel frattempo sono al lavoro per cercare di rimuovere la schiuma - il problema andrebbe ricercato nella presenza di detersivi e sostanze chimiche nel fiume Balsilla e nello scarico proveniente da una zona industriale. Le recenti piogge, mescolandosi a queste sostanze, avrebbero generato schiume puzzolenti che adesso non lasciano respirare la comunità. Il governatore di Cundinamarca Nicolás García, nel frattempo, ha fatto sapere che sono in corso i lavori per la rimozione di queste "nuvole" e non solo: "È in corso anche un'analisi per garantire che non abbiano alcun effetto sulla comunità".

Un abitante di lunga data del quartiere di Los Puentes, Gonzalo Roa, ha detto che questa invasione causa problemi respiratori nei bambini: "Abbiamo vissuto per molti anni questa situazione". "E' già passato molto tempo da quando questa zona si è riempita di questa sostanza, non è stata fatta pulizia. Molti lo considerano carino, divertente, ma ha un pessimo odore - ha detto Luz Gómez, presidente dell'associazione di quartiere -. Dove arriva, si attacca come un grasso difficile da rimuovere". Edwin García, direttore del laboratorio ambientale per la regione di Cundinamarca, ha spiegato: "Abbiamo detto alla comunità di non avvicinarsi a questa schiuma, a causa di possibili irritazioni della pelle".

Il gatto Ashes scompare? Ecco dove lo ritrovano dopo sei anni: la padrona sotto-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.