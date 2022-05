Hurricane, "il vaccino contro il morbo Z": così gli ucraini bombardano i russi

05 maggio 2022 a

La guerra prosegue così come la resistenza ucraina. Nell'ultimo video diffuso dal canale Twitter ТРУХА, si vedono diversi lanciarazzi sparare missili. Sopra la didascalia: "Il nostro Hurricane sta mandando vaccinazioni contro il morbo Z". Il riferimento è alla Z utilizzata dai russi nel conflitto come simbolo di vittoria. Molti, tra armi e lanciarazzi, sono stati inviati dagli Stati Uniti. Lo stesso presidente Joe Biden, in visita alla fabbrica in Alabama della Lockheed Martin che produce i missili anticarro mandati a Kiev, ha detto soddisfatto: "Oltre 5.500 Javelin sono stati inviati dagli Stati Uniti in Ucraina".

E ancora: "I militari ucraini si stanno prendendo gioco di quelli russi da diversi punti di vista, ci sono persino storie di genitori ucraina che hanno chiamato i loro neonati Javelin e Javelina e non sto scherzando". L’amministrazione Biden ha infatti mandato in totale 33 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina. "Le forze di russe hanno commessi molti crimini di guerra e gli Stati Uniti stanno guidando il sostegno agli ucraini per difendere il loro Paese".

Ma non è tutto, perché ora Mosca accusa Kiev di attaccare alcune zone in Russia. È il caso delle località di Zhuravlevka e Nekhoteevka, nella regione russa di Belgorod. Qui, secondo il governatore della Regione Vyacheslav Gladkov - sono state bombardate dalla vicina Ucrain. In ogni caso stando a quanto riportano dai media russi non ci sono vittime "tra la popolazione civile". Secondo Gladkov, a Nekhoteevka sono stati "distrutti una casa e un garage" e "i bombardamenti continuano".

