Ucraina, "anche loro si armano contro gli orchi": chi è quest'uomo, clamoroso

05 maggio 2022 a

a

a

In Ucraina si armano tutti, anche i preti. A testimoniarlo il canale Twitter ТРУХА. Sui social spunta infatti un video in cui si vede qualcuno filmare un parroco all'interno di un'armeria, a corredo la descrizione: "In Ucraina anche i preti si armano contro gli orchi". Quanto sostenuto dal canale ucraino non è una novità. Già a inizio guerra, don Taras Zheplinskyi promuoveva l'uso di armi per difendersi: "Contro Putin ci difendiamo con armi e preghiere".

Una bellissima soldatessa? Chi è davvero questa ragazza: l'orgoglio dell'Ucraina, cosa rivela questa foto | Guarda

E le armi non mancano, visto che in prima fila nel loro invio ci sono gli Stati Uniti. Lo stesso presidente Usa Joe Biden ha deciso di far visita alla fabbrica in Alabama della Lockheed Martin che produce i missili anticarro mandati a Kiev. Da qui Biden ha annunciato la spedizione di oltre 5.500 Javelin: "I militari ucraini si stanno prendendo gioco di quelli russi da diversi punti di vista. Ci sono persino storie di genitori ucraini che hanno chiamato i loro neonati Javelin e Javelina".

I tre soldati russi e una pioggia di fuoco: guardate quello seduto, finisce in disgrazia | Video

Per il presidente americano quei soldi sono un investimento diretto "nella difesa della libertà e della democrazia, perché se non ci opponiamo ai dittatori, la storia ce lo ha mostrato, continuano ad arrivare e continuano ad arrivare…. La loro sete di potere continua a crescere". Infine, Biden ha voluto ringraziare i dipendenti della Lockheed Martin che, a suo dire, hanno "cambiato la vita delle persone. È incredibile quello che avete fatto". Ma la polemica che divide chi è a favore e chi contro il riarmo non manca.

Auto sventola bandiera russa? Pessima idea, come la riducono: in mezzo alla strada... | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.