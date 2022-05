"Quanto costa morire in Ucraina". L'esercito di Putin? Pieno di poveri: ecco le cifre-choc

07 maggio 2022 a

La guerra in Ucraina costa alla Russia quasi 900mila euro al giorno: in questa cifra è compreso il salario dei soldati, che tra professionisti e militari di leva sarebbero circa 150mila impegnati nella cosiddetta “operazione militare speciale”. I soldati di leva hanno un costo irrisorio per le casse della Federazione Russa: guadagnano 15mila rubli al mese, ovvero 200 euro. Molto al di sotto del salario medio russo, che si aggira intorno ai 450 euro.

I soldati arruolati da almeno cinque anni guadagnano poco più del doppio: percepiscono infatti 564 euro al mese. Cifre che sembrano molto basse per morire in Ucraina, se è vero che dall’inizio della guerra sono morti quasi 20mila soldati russi. Una cifra spaventosa, non confermata ufficialmente dal Cremlino, ma le stime americane sembrano piuttosto precise. Inoltre tra i caduti ci sono anche 12 generali: un numero che in termini assoluti può sembrare esiguo, ma che in realtà è altissimo e quasi senza precedenti. Tra l’altro lo stipendio dei generali è parecchio più alto di quello dei soldati: per loro ci sono quasi 5mila euro al mese, una cifra vicina a quella dei parigrado di molti paesi europei.

Il fatto che siano morti così tanti generali è il risultato della generale impreparazione alla guerra delle forze russe stanziate in Ucraina, ma anche delle falle di comunicazione e dell’ottimo lavoro di intelligence dei resistenti, che sono riusciti a individuare ed eliminare degli obiettivi molto importanti per la Russia.

