Charlene di Monaco, "quanto la paga Alberto per rimanere": ecco il contratto milionario

07 maggio 2022 a

Si aggiunge un altro tassello all’intricata vicenda che riguarda Charlene Wittstock e il principe Alberto. Recentemente i due hanno posato a un evento pubblico insieme ai figli Jacques e Gabriella, ma i loro sorrisi sarebbero soltanto di facciata. Ne è sicuro il settimanale Voici, che cita fonti certe vicine a Palazzo Grimaldi: l’ex nuotatrice olimpica avrebbe fatto firmare al marito un contratto che prevede il versamento di 12 milioni l’anno per la sua presenza in alcune occasioni ufficiali.

Inoltre ci sarebbero molte clausole, che però sono definite “molto private” e che di conseguenza non sono state fatte filtrare all’esterno. Sempre secondo Voici, da contratto Charlene dovrà essere presente al Gran Premio di Monaco, alla Festa Nazionale e a quella per Santa Devota: tutti appuntamenti di vitale importanza per l’immagine di Palazzo Grimaldi, quindi la famiglia reale dovrà mostrarsi unita e sorridente. Nel contratto sarebbe stata definita anche la custodia dei due figli, che dovrebbero rimanere a Monaco con l’eccezione delle vacanze scolastiche.

Quelle dovrebbero trascorrerle in Svizzera, dove Charlene avrebbe già acquistato una casa. Insomma, se le voci corrispondessero al vero, questo contratto sarebbe soltanto un (ricco) modo per salvare le apparenze e evitare un divorzio che il principe Alberto non sembra avere alcuna intenzione di affrontare. Per questo avrebbe ceduto alle richieste della moglie: per salvare le apparenze e tenere la famiglia unita, Alberto dovrà sborsare 12 milioni l’anno a sua moglie. Sono strani questi reali…

