"Comprime lo spazio della Russia". La "guerra allargata" è dietro l'angolo. Perché il 12 maggio è la "data X"

La guerra in Ucraina potrebbe avere risvolti imprevedibili. Parallelamente al conflitto ucraino c'è da chiarire anche la posizione di Finlandia e Svezia che hanno fatto sapere di voler entrare nella Nato. Una mossa che sta allertando e non poco lo zar e tutti i suoi alleati. Tra questi c'è anche la Corea del Nord che con una nota ufficiale si è detta contrario a un ingresso dei due Paesi del nord Europa nell'Alleanza atlantica. Il ministro degli Esteri coreano ha parlato di uno "sconvolgimento" degli equilibri e di fatto spiega che la mossa dei due Stati toglierebbe spazio strategico alla Russia comprimendo il suo raggio d'azione.

Poi nel mirino della Corea del Nord sono finiti direttamente gli Stati Uniti: "Gli Stati Uniti e l'Occidente - scrive il ministero degli Esteri della Corea del Nord - stanno prendendo la situazione ucraina come un'opportunità per comprimere lo spazio strategico della Russia". Pyongyang ha fatto anche sapere che le sanzioni volute dagli Stati Uniti e dall'Europa non hanno piegato l'economia russa. Mosca, secondo la Corea del Nord, avrebbe fatto registrare un avanzo delle partite correnti che aumenta a circa 58 miliardi di dollari. Poi l'affondo sull'amministrazione Biden: "Il bastone delle sanzioni inflitte dagli Stati Uniti e dall'Occidente contro la Russia si rivela come un boomerang che colpisce alla gola i Paesi europei", ha fatto sapere il ministero degli Esteri della Corea del Nord. Insomma il quadro internazionale si fa sempre più aspro e di fatto l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato (ricordiamo che il processo di adesione sarà lunghissimo) potrebbe aprire scenari di conflitti ben più estesi di quello attuale in Ucraina. Con una chimata in causa dell'Alleanza atlantica e dunque anche dell'Italia. Il 12 maggio la richiesta ufficiale della Finlandia. Poi dovremo fare i conti con le conseguenze di questo passo.

