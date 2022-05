Ucraina, i due caccia volano in coppia, poi aprono il mirino in mare: le immagini che imbarazzano Putin

08 maggio 2022 a

Il drone non mente. Le immagini diffuse sui social ucraini mostrano un Tb-2, il famoso occhio invisibile prodotto dai turchi che riprende l'assalto a una nave russa. L'operazione è stata portata a termine da due caccia di Kiev nei pressi dell'Isola dei Serpenti sul Mar Nero. L'aviazione di Kiev a quanto pare è molto attiva e puntualmente mette nel mirino le forze della marina russa. nel blitz ripreso dal drone i due caccia hanno distrutto un paio di vedette e una piccola nave da sbarco.

Nella stessa operazione sono stati colpiti alcuni sistemi anti-aerei. Il video (clicca qui per guardarlo) dimostra bene due cose: la prima è che dopo due mesi di guerra la Russia continua a subire la supremazia nei cieli di Kiev, la seconda è che la marina di Mosca è in difficoltà. Infatti questo ultimo assalto non è certo un caso isolato. Putin ha subito diversi attacchi alle sue navi. Attacchi che di fatto si sono conclusi quasi sempre con la perdita di pezzi importanti della flotta russa. L'affondamento del Moskva e della Makarov ne sono un esempio.

Va detto che anche sul Makarov i russi non hanno confermato la notizia, un po' come fecero con il Moskva. Ma a quanto pare, secondo gli analisti, la marina di Mosca è il vero tallone d'achille dello zar che in questi due mesi di guerra di fatto non è riuscito a imporre il potere del Cremlino sui mari. La guerra principalmente si sta combattendo in cielo e in mare. In cielo a farla da padrone sono i droni che individuano l'obiettivo e poi fanno fuoco. In mare i missili ucraini colpiscono le navi russe dopo la ricognizione di un drone che in un primo momento ha il compito preciso di distrarre il nemico. Poi una volta segnalata la posizione del natante, arriva il missile. La guerra durerà a lungo e di certo questo espisodio dell'isola dei Serpenti non sarà l'unico. Ci saranno altri regolamenti di conti in mare.

