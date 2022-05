Alina Kabaeva, "Putin era depresso dopo la notizia": indiscrezioni clamorose, si dice che l'amante di Putin...

09 maggio 2022 a

Alina Kabaeva, la presunta amante di Vladimir Putin, è incinta? L'ex ginnasta 38enne potrebbe aspettare un figlio dallo zar, che così diventerebbe papà di nuovo a 69 anni. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe del terzo figlio per la donna, dopo i primi due avuti dalla relazione con il presidente russo. La pesante indiscrezione è stata riportata dal canale di news russo General SVR Telegram. Ma non è tutto. Stando ai rumors, infatti, Putin sarebbe rimasto scioccato e senza parole dopo aver saputo della presunta gravidanza.

"Putin ha scoperto che la sua amante è di nuovo incinta. Cosa che, a quanto pare, non era stata affatto pianificata. Ieri il presidente russo, sulla base di quanto raccontato da alcuni testimoni oculari, sembrava depresso e un po' distaccato. Atteggiamento comprensibile visto che proprio ieri ha saputo che la sua compagna era incinta", ha rivelato il canale russo.

La relazione segreta tra l'ex ginnasta e lo zar, che i due non hanno mai confermato né reso ufficiale, andrebbe avanti dal 2008. Nonostante il mistero che aleggia sulla loro storia, pare che i due abbiano avuto pure due figli insieme, uno nel 2015 in Svizzera e un altro nel 2019 a Mosca. Fino a qualche giorno fa, tra l'altro, si pensava che la Kabaeva si fosse nascosta proprio in un bunker in Svizzera. Anche perché non si avevano notizie di lei da ben quattro mesi. La notizia, però, si è rivelata falsa nel momento in cui - il mese scorso - la presunta amante del presidente russo si sarebbe fatta vedere a Mosca in occasione di "Alina 2022", il suo spettacolo.

