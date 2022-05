Il colonnello Khodaryonok umilia Putin sulla tv di stato: "Vi dico la verità sulla guerra...". Poi il "segreto" sull'esercito

09 maggio 2022 a

Mikahil Khodaryonok non usa giri di parole: "I russi non possono competere". Sono parole forti e pronunciate da un colonnello in pensione sulla tv di stato Russia-1. L'attacco, nemmeno tanto velato a Putin, è immediatamente diventato virale in Russia e sta facendo parecchio discutere. Di fatto il colonnello è andato giù duro e ha affermato che neppure una "mobilitazione di massa può regalare la vittoria alla Russia". Ma non finisce qui. Khodaryonok non si è lasciato intimidire dai controlli serrati sulla tv di stato russa e ha rincarato la dose. "Mosca lottando per reintegrare le sue colossali perdite in Ucraina", ha affermato. Ma non finisce qui. Il colonnello ha aggiunto che la Russia ha enormi difficoltà a reperire piloti e aerei da inviare in mezzo alla battaglia.

Poi lo schiaffo più duro allo zar: "Entro quando, con questa mobilitazione, avremo il primo reggimento di aviazione da combattimento? Lo otterremo entro Capodanno". Ma non mancano poi anche le analisi sulle tempistiche che a suo dire potrebbero essere particolarmente lunghe: "Se stasera ordiniamo la costruzione di nuove navi, quanto presto avremo la prima? Tra due anni!".

E lo stesso problema, a suo dire, potrebbe manifestarsi con i carri armati: per ottenere una nuova divisione sono necessari almeno 90 giorni. Infine la chiusura del suo intervento è un vero e proprio "insulto" allo zar, infatti il colonnello parla di un esercito russo nettamente inferiore a quello ucraino: "Non sarebbe equipaggiato con armi moderne perché non abbiamo armi e attrezzature moderne nelle nostre riserve. Mandare persone armate con armi del passato in una guerra del 21° secolo per combattere contro le armi NATO standard globali non è la cosa giusta da fare". Adesso cosa farà Putin? Di certo il colonnello Khodaryonok rischia grosso.



