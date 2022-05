Taiwan "circondata" dalla navi: "Questa è la nuova Ucraina". Perché è alta tensione

10 maggio 2022 a

All’ombra della guerra in Ucraina, la Cina sta conducendo esercitazioni militari vicino a Taiwan che vengono avvertite dall’isola come una seria minaccia. D’altronde non è un segreto (eufemismo) che la Cina considera come “roba sua” Taiwan, al punto da essere disposta a prendersela anche con l’uso della forza, se necessario. Dal canto suo il governo dell’isola ha assicurato che “abbiamo la determinazione di difendere il nostro Paese” dalla minaccia rappresentata dalla Cina.

Tra venerdì 6 e domenica 8 maggio si sono svolte delle esercitazioni militari nei pressi dell’isola, finalizzate a “migliorare la capacità di combattimento”. In particolare, il gruppo di portaerei di Liaoning della Marina dell’Esercito popolare cinese di liberazione si sarebbe esercitato intensamente nel Mar delle Filippine a est dell’isola di Taiwan e a sud del Giappone: località non casuale, dato che gli analisti la considerano vitale per fermare eventuali interferenze esterne in caso di un’operazione di riunificazione forzata nello stretto di Taiwan.

L’allerta sull’isola si è alzata dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso 24 febbraio: il timore è che la Cina possa lanciare una “operazione militare speciale” anche in Taiwan, sebbene il governo di Taipei non abbia registrato alcun segnale in questo senso. Non fanno però dormire sonni tranquilli le esercitazioni militari: con il gruppo di portaerei di Liaoning sarebbero stati inviati anche numerosi aerei e navi da guerra per fare da “partner di pratica” per le esercitazioni.

