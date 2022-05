Scaricate l'app New Profile Pic? Putin sa tutto di voi: la trappola che arriva sui nostri cellulari. Come funziona

11 maggio 2022 a

C’è un'app estremamente popolare sia sullo store di Apple che di Google che offre agli utenti avatar digitali gratuiti. Per farlo, però, ha bisogno di foto per il riconoscimento facciale e di altri dati: cosa c’è di strano? Che tutto finisce a Mosca, facendo scattare l’allarme all’interno della comunità che si occupa della sicurezza informatica. Decine di migliaia di persone hanno già caricato le loro foto sui server dell’app New Profile Pic, ricevendo in cambio un avatar gratuito.

Quasi nessun utente è però consapevole che dietro l’app c’è la Linerock Investments, una società che ha sede a Mosca, accanto al ministero della Difesa russo e a poca distanza dalla Piazza Rossa. Già nel 2017 era successo qualcosa del genere con una società che aveva sede a San Pietroburgo e che aveva rilasciato FaceApp. Quest’ultima consentiva agli utenti di caricare le proprie foto e di vederle invecchiate o ringiovanite. Un’app che era diventata virale, facendo scattare gli allarmi per la quantità di dati che stava inviando in Russia.

Adesso la storia si sta ripetendo, dato che accettando di scaricare quest’app gli utenti condividono la propria posizione, i dettagli sul dispositivo che stanno utilizzando e altre foto presenti nella loro galleria. Secondo Jake More, esperto internazionale di cybersicurezza, quest’app “è probabilmente un modo per catturare i volti delle persone ad alta risoluzione - ha dichiarato al Mail Online - metterei in dubbio qualsiasi app che desideri tale quantità di dati, in particolare una che è in gran parte sconosciuta e che ha sede in Russia”.

