Angela Merkel, "conseguenze sul sistema nervoso": indiscrezioni inquietanti sull'ex cancelliera

Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su Angela Merkel, la ormai fu Cancelliera.

Quella che sarebbe stata a lungo la leader più influente del mondo, da giovane non dette il minimo segno di distinzione. Il suo biografo racconta che né docenti, né compagni d'università avrebbero scommesso un soldo sul successo di Angela, brava, tuttavia, nell'acquisire ruoli rilevanti dell'organizzazione giovanile comunista. In un libro pubblicato nel 2013 Ralf Georg Reuth e Günther Lachmann la descrivono come responsabile del settore "agitazione e propaganda" del movimento giovanile comunista, favorevole a "un socialismo democratico in una Germania Est indipendente". Il sogno di una Germania unita non la sfiorava nemmeno. (...) Dopo aver lasciato la cancelleria, Angela Merkel si è trovata probabilmente sola anche nella vita privata. Il secondo marito, Joachim Sauer, autorevole professore di chimica quantistica, ha accettato un incarico all'università di Torino. Si è parlato della tresca del professore con un'allieva negli anni scorsi, addirittura con conseguenze sul sistema nervoso della donna più potente del mondo.

