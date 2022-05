Ucraina, le notizie in diretta. Lepoli, il peggior attacco missilistico da inizio invasione

17 maggio 2022 a

Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella Nato, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stendtando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol.

Ore 07.00 Kiev intensifica sforzi per salvare gli ultimi difensori dall'Azovstal

Funzionari ucraini rivelano che i combattenti che hanno ostinatamente difeso l'acciaieria Azovstal nella città in rovina di Mariupol hanno completato la loro missione e sono in corso sforzi per salvare gli ultimi difensori che rimangono all'interno dell'impianto. La notizia che la missione è stata completata è arrivata lunedì dopo che più di 260 combattenti, inclusi alcuni gravemente feriti, sono stati evacuati e portati in aree sotto il controllo della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che l'evacuazione nel territorio controllato dai separatisti è stata effettuata per salvare la vita dei combattenti dell'acciaieria Azovstal. Un numero imprecisato di difensori è rimasto in attesa di altri soccorsi. Zelenskyy dice che il lavoro per riportarli a casa richiede "delicatezza e tempo".

Ore 06.29 Giappone conferma accordo di assistenza finanziaria all’Ucraina

Il Giappone rinnova l’accordo con l’Ucraina per un prestito da 13 miliardi di yen, equivalenti a 100 milioni di dollari, offrendo ulteriore assistenza finanziaria al Paese colpito da una grave crisi economica dopo l’invasione decisa dalla Russia

Ore 04.54 L’esercito di Kiev rivendica successi militari sui russi

L’esercito ucraino rivendica successi militari contro la Russia: come riferisce The Kyiv Independent, il gruppo tattico operativo Est dell’Ucraina ha riferito di aver "sconfitto 178 soldati russi, cinque carri armati, sette veicoli da combattimento di fanteria, due veicoli corazzati per il trasporto di personale e due veicoli corazzati da combattimento". Inoltre rivela di aver distrutto anche tre sistemi russi a lancio multiplo di razzi, otto sistemi di artiglieria e anticarro e un Uav.

Ore 03.14 Donestk, ammazzati 9 civili dai russi

L’esercito russo ha ucciso nove civili e ne ha feriti altri 6 nell’Oblast di Donetsk oggi. Lo ha dichiarato il governatore Pavlo Kyrylenko, stando a quanto rilancia il Kyiv Indipendent.

Ore 00:40 Sindaco, esplosioni a Leopoli

La città di Leopoli nell’Ucraina occidentale, a circa 70 km dal confine con la Polonia, è sottoposta al più massiccio attacco missilistico dall’inizio dell’invasione russa. Lo riferiscono i media del Paese. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, ha rimarcato che non ci sono notizie confermate su missili che hanno colpito la città ma invita tutti gli abitanti a stare al riparo e al sicuri: "Ringraziamo chi mantiene i nostri cieli al sicuro! Al mattino daremo informazioni più accurate. Abbiate cura di voi e non ignorate gli allarmi antiaerei", ha detto ai suoi concittadini in un messaggio diffuso sui social.

Ore 00:35 - Zelensky, città Donbass obiettivo principale invasori

"Le forze armate ucraine stanno fronteggiando i continui attacchi nelle aree in cui la Russia sta ancora cercando di avanzare. Severodonetsk e altre città del Donbass rimangono i principali obiettivi degli occupanti. Stiamo facendo di tutto per proteggere la nostra terra e la nostra gente". Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso video, come riferisce il corrispondente di Ukrinform.

