Regina Elisabetta, lacrime e sguardo perso nel vuoto: come la sorprendono, una foto atroce

Non era mai accaduto prima, ma la commozione regna sovrana - scusate il gioco di parole - sul volto di Elisabetta II. Per lei sono momenti difficili: la salute precaria, come raccontano i tabloid inglesi, le questioni Reali con l'addio di Harry e Meghan, la morte di suo marito Filippo lo scorso anno. Così, la sovrana più longeva al mondo, che è sempre una sfinge e non fa trasparire mai emozioni, adesso sembra essersi commossa. Tutto accade nel corso di una cerimonia ufficiale che la vede protagonista dopo tanti giorni trascorsi lontano dai riflettori.

Arriva con una carrozza guidata da Lady Louise Windsor, nipote della sovrana. Si tratta della festa per il Giubileo di Platino, ma il suo occhio lucido tradisce tutti: la regina si emoziona. Forse mentre pensa a suo marito, colonna portante della sua vita. Tutto accade proprio appena vede arrivare sua nipote con la carrozza che fu del duca Filippo di Edimburgo. Un anno fa la sua morte a 99 anni. La processione alla fine del Giubileo di platino “Gallop Through History”, organizzato dal Royal Windsor, scombina i piani della sovrana. Ai giornalisti non sfugge la sua commozione: occhi lucidi, sguardo perso nel vuoto. Un momento di riflessione per lei. La Regina, probabilmente, pensa al momento in cui Filippo ha detto addio alla vita terrena. Oggi avrebbe 100 anni.

Quella carrozza racchiude tanti ricordi. Il Daily Mail, ad esempio, svela che nel maggio 2017, il principe Filippo aveva iniziato a guidarla dopo aver smesso di giocare a polo. “Mi stavo guardando intorno per vedere cosa sarebbe successo dopo, non sapevo cosa avrei fatto”, aveva svelato in un'intervista il duca di Edimburgo. “E all’improvviso ho pensato, beh, abbiamo cavalli e carrozze, quindi perché no? Ci provo. Così ho preso in prestito quattro cavalli dalle scuderie di Londra, li ho portati a Norfolk e mi sono esercitato".

