Ucraina, ecco "Matador", l'arma finale ribalta la guerra: cosa può distruggere in un secondo

L'Europa continua a sostenere l'Ucraina con l'invio di armi sul terreno di battaglia. Ma a fare la diffrenza nella guerra è la tipologia di armi che ogni singolo Paese dell'Unione decide di spedire a Kiev. E in questo quadro, come sottolinea ilFattoQuotidiano, sono decisivi per le sorti del conflitto i laciarazzi "Matador". Queste armi, in gergo tecnico conosciute come Rgw90, hanno una forza di fuoco potentissima. Sono di fabbricazione tedesca e israeliana e da circa 20 anni si trovano sui terreni di battaglia. Kiev ne ha ordinati almeno 2500 direttamente a una ditta che rifornisce la Difesa tedesca. Si tratta di armi letali per tutti i carri armati. Un solo "Matador" può essere trasportato a mano da un militare che poi può puntare al bersaglio e fare fuoco. Nella lista delle armi inviate a Kiev adesso ci sono i 2500 Rgw90, 1600 Dm22 missili anticarro, 3100 Dm31 mine anticarro. I missili saranno invece spediti direttamente dall'esercito tedesco, arriveranno direttamente dalla Bundeswehr.

Il tutto è previsto da un accordo dello scorso marzo in cui il cancelliere Scholz e il presidente ucraino Zelensky con una lista hanno stilato l'ordine di armamenti che Kiev ha chiesto a Berlino e quelli che la Germania pensa di fornire all'Ucraina. In un primo momento Scholz ha negato l'invio di armamenti, poi però, anche sotto pressione della Nato, il cancelliere ha dato il via alla spedizione degli armamenti. E così dalla Germania sono arrivati a Kiev i Gepard, i veicoli corazzati che sono utilissimi per la contraerea. E questi armamenti hanno avuto subito una prima, decisiva, conseguenza: i jet russi hanno abbassato (e di molto) la pressione sull'Ucraina perché troppo esposti al rischio abbattimento. Insomma la guerra si sta giocando sul filo delle tecnologie belliche. Le armi che arrivano da Occidente possono cambiare radicalmente lo scenario sul campo. E ora, di fatto, con i Matador può scattare un ribaltamento di fronte del tutto inaspettato per i russi.

