Cina, il ponte di Xi Jinping che può scatenare una guerra mondiale

19 maggio 2022 a

a

a

Le immagini satellitari hanno incastrato la Cina. Pechino sta infatti costruendo un ponte sul lago Pangong Tso, alzando le tensioni ai confini con l'India. Il collegamento voluto da Xi Jinping avrebbe un chiaro obiettivo: trasportare le colonne corazzate. Per la Cina è il secondo ponte. Il primo, almeno stando ad alcune fonti citate dal Messaggero, sarebbe stato costruito nel 2021 come ponte di servizio per la costruzione del secondo. "Il primo ponte viene utilizzato dai cinesi per stazionare le gru e trasportare altre macchine edili - affermano dai vertici -. Il nuovo ponte, proprio accanto a esso, è più grande e più largo di quello di cui hanno terminato la costruzione nell'aprile di quest'anno".

"Xi Jinping malato, una forma mortale". Indiscrezione-terremoto dalla Cina: mondo stravolto, Putin trema

Eppure la vera volontà che si cela dietro il collegamento è quella di interrompere il percorso da Khurnak a Rudok, da 180 a 40-50 km. Non a caso il Pangong Tso, lago senza sbocco sul mare dalla lunghezza di 135 km e che si trova in parte nella regione del Ladakh e in parte in Tibet, è stato teatro di tensioni tra India e Cina. "Il ponte precedente - prosegue la fonte - poteva portare solo soldati e veicoli più leggeri. Quello nuovo è in realtà di dimensioni maggiori e più largo. Ciò significa che stanno guardando a un'induzione più rapida non solo di truppe e veicoli, ma anche di colonne corazzate".

"Xi Jinping colpito da aneurisma cerebrale mortale", aria di golpe in Cina: il mondo nel caos, cosa sta succedendo

In sostanza questo ponte si va ad aggiungere alle infrastrutture militari che i cinesi stanno costruendo nel Ladakh orientale. Xi punta ad avere più rotte per contrastare in futuro qualsiasi possibile operazione delle forze indiane sulle rive meridionali del Pangong Tso.

"Vladimir Putin, un alleato scomodo". Xi Jinping abbandona il Cremlino? Voci da Pechino, cambia il quadro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.