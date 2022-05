Vladimir Putin, "come si è fatto curare durante la riunione": le drammatiche condizioni dello zar

21 maggio 2022 a

"Ha bisogno di cure mediche 24 ore su 24": le condizioni di salute di Vladimir Putin sarebbero in fase di peggioramento secondo Christopher Steele, ex professionista dell'intelligence governativa britannica. Stando alla sua versione, infatti, lo zar "è costantemente accompagnato da un team di medici". Il personale sanitario sarebbe sempre con lui, prestandogli delle non meglio precisate cure tra le riunioni del Consiglio di sicurezza, che in genere durano un'ora.

Putin, quindi, riceverebbe "qualche tipo di trattamento medico tra le diverse fasi delle riunioni", stando al racconto fornito da Steele. L'ex agente non è l'unico ad aver parlato in questi termini della salute del presidente russo. Qualche tempo fa anche il generale maggiore ucraino Kyrylo Budanov ha affermato che lo zar è gravemente malato di cancro e che in Russia è in corso un'operazione per rimuoverlo.

Ma non è tutto. A conferma di queste voci c'è pure la confessione di un oligarca vicino al Cremlino. In una registrazione audio ottenuta dalla rivista New Lines, infatti, l'uomo parla di un presidente "molto malato di cancro al sangue". Sulla salute di Putin, comunque, sono tante le speculazioni dell'ultimo periodo: c'è chi parla di cancro, chi di Parkinson. Steele, invece, alla LBC ha detto che i "dettagli esatti" della sua condizione non sono ancora noti, nemmeno ai suoi colleghi di alto livello.

