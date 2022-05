Hostess, vendetta contro il cafone: "Un gesto meschino", come ha reso il suo volo un incubo

20 maggio 2022 a

Pur essendo in genere gentili ed educati con i passeggeri a bordo, anche gli assistenti di volo possono perdere la pazienza, soprattutto quando hanno a che fare con persone parecchio scortesi. Un'hostess, per esempio, ha raccontato sulla piattaforma social Reddit come si è vendicata dei passeggeri più fastidiosi: "Quando qualcuno era davvero scortese andavo al computer e ripristinavo i loro schermi Tv continuamente, in modo che non potessero guardare i loro film. Molto meschino da parte mia, lo so".

Gli utenti del social, però, non l'hanno giudicata per la sua confessione. Anzi, hanno dato tutto il loro appoggio all'assistente di volo: "Uguale per i camerieri. Non sbagliare mai con le persone che ti portano il cibo o che provvedono al tuo comfort”. Un altro invece ha scritto: "Hai fatto benissimo". Mentre un altro assistente di volo ha aggiunto: “Penso che dipenda dalla compagnia aerea. Nel mio caso possiamo accendere e spegnere singoli televisori, ma possiamo farlo anche per area o per tutto l'aereo".

L'altro assistente ha spiegato anche che c'è "un interruttore sotto i nostri sedili che è in grado di spegnere i monitor dell'intera fila, ma è difficile da fare di nascosto". In ogni caso, il monito finale è: "Ricordate, siate sempre gentili con gli assistenti di volo!".

