Vladimir Putin, "balbettante e con conati di vomito": la prova della malattia sulla tv di stato russa

21 maggio 2022 a

a

a

“Devastato dal cancro”. Così viene descritto Vladimir Putin, che ha dato modo di alimentare ulteriormente le voci sulle sue condizioni di salute nel corso di un incontro con l’oligarca Sergey Chemezov. Il filmato mandato in onda dalla tv di stato russa è stato analizzato nei minimi dettagli: il presidente è apparso stordito, a tratti balbettante e anche in preda a conati di vomito. Si vocifera che sia perché abbia da poco iniziato la chemioterapia.

Il generale Gerasimov morto, "dove hanno trovato il suo corpo": arriva il pugno nello stomaco dello zar

Sono diverse settimane che nelle uscite pubbliche Putin appare tutt’altro che in forma, tra il viso gonfio e quello strano bisogno di aggrapparsi con la mano al tavolo. Quest’ultimo gesto si è ripetuto anche in occasione del colloquio con Chemezov, suo amico dai tempi del Kgb. Nonostante le supposizioni occidentali sulle condizioni di Putin, il Cremlino ha dichiarato pubblicamente che il presidente è in forma e sta bene, negando qualsiasi sospetto di cattiva salute. Una smentita che però non basta a mettere a tacere le voci: anzi, il media indipendente russo Proekt ha pubblicato un report molto dettagliato secondo cui Putin sarebbe malato da almeno cinque anni.

Scatta la "grande purga" di Putin: "Fatti fuori", il prezzo carissimo pagato da Kisel e Osipov

Lo si evincerebbe dal fatto che dal 2017 è costantemente accompagnato da una dozzina di medici di massimo livello, tra i quali uno specialista in malattie infettive, un neurochirurgo e un oncologo. La scorsa settimana, invece, è stato diffuso una registrazione audio di un presunto oligarca russo, secondo cui Putin è “molto malato, speriamo che muoia presto. Ha rovinato l’economia russa, quella dell’Ucraina e di altri Paesi. Il problema è nella sua testa. Un uomo pazzo può capovolgere il mondo”.

Propaganda in incognito su Telegram: la clamorosa scoperta sulla figlia di Putin, dietro lo pseudonimo "Maria V"...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.