Atom, le moto elettriche dei cecchini ucraini: così colpiscono i russi come fantasmi

Le moto elettriche Atom si stanno rivelando eccellenti nelle cosiddette operazioni stealth, ovvero silenziose. Sviluppate da Eleek, azienda con sede in Ucraina, questi mezzi a due ruote sono sorprendentemente diventi molto utili nel conflitto, dato che sono leggeri, silenziosi e quindi difficilmente individuabili dai nemici. Dopo che la Russia ha invaso il Paese nell’ambito della sua “operazione militare speciale”, l’Ucraina ha chiesto alla Eleek di fornire all’esercito un loto delle moto elettriche Atom.

A utilizzarle sono soprattutto i cecchini, che possono così cogliere di sorpresa i soldati russi: le possibilità di essere rilevati attraverso le scansioni termografiche sono minori e quindi è più facile arrivare di soppiatto sul luogo della missione, agganciare il bersaglio, colpire e ripartire rapidamente. Per quanto riguarda le caratteristiche, le moto elettriche Atom arrivano a una velocità massima di 90 km/h e possono viaggiare per circa 150 km con una singola carica. Inoltre possono trasportare l’attrezzatura necessaria per questo tipo di operazioni militari, dato che hanno una capacità di carico di 150 kg.

Insomma, tali moto si stanno rivelando uno strumento prezioso per le operazioni stealth dei tiratori scelti ucraini: oltre al vantaggio tattico, offrono una fuga piuttosto rapida e quasi del tutto silenziosa. Alla vista le Atom sono un ibrido tra una bicicletta e una moto: la leggerezza e la compattezza fanno sì che siano uno strumento ideale per l’utilizzo che se ne fa in guerra.

