Zala KYB, il drone kamikaze in azione: l'arma che stravolge la guerra sul campo

22 maggio 2022 a

a

a

Per provare a sbloccare la situazione in Ucraina e a vincere questa guerra, ora il Cremlino schiera anche i droni kamikaze Zala KYB. Un'arma devastante, di cui l'esercito russo ha dato conto diffondendo un video sui social. Immagini che sembrano mostrare l'attacco a un convoglio militare ucraino, colpito da un aeromobile pilotato da remoto. L'arma sarebbe stata utilizzata nell'Ucraina orientale.

Scatta l'ora degli "Okhotnik", scordatevi il pilota: così questo jet disintegra il nemico in una sola mossa

Il drone kamikaze Zala KYB è prodotto da una sussidiaria del gruppo russo Kalashnikov. Nelle immagini lo si vede avvicinarsi rapidamente agli obici M777 da 155 millimetri che gli Stati Uniti hanno fornito agli ucraini. L'attacco però pare essere fallito: il drone sarebbe infatti esploso a circa dieci metri dal cannone ucraino.

Ucraina, "piovono regali dal cielo": l'arma più infame, cosa state vedendo | Video

Il filmato comunque dimostra come l'esercito russo abbia a disposizioni armi dalla potenza devastante e che per motivi non sempre del tutto chiari ancora non ha sfruttato. Il video del blitz è stato diffuso su Telegram da un account filo-russo, per poi essere ripubblicato su Twitter da Rob Lee, ricercatore molto aspetto su dinamiche di guerra ed arsenali. Poiché il video non può essere confermato in modo indipendente, non è chiaro se le truppe siano state ferite durante l’attacco o quale sia stato il danno alle attrezzature.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.