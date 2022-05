Vladimir Putin, "chi ha ingaggiato per difendersi dagli attentati": ecco i suoi uomini-ombra

24 maggio 2022 a

Vladimir Putin sarebbe sopravvissuto a cinque tentativi di omicidio. Il condizionale è sempre d’obbligo quando si parla del presidente russo, che adesso sarebbe così preoccupato per la sua vita al punto da aver ingaggiato un’intera squadra di cecchini. Il tentativo più recente di assassinare Putin sarebbe avvenuto circa due mesi fa, poco dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina. I dettagli emergono però solo ora dalla bocca di Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence ucraina.

Alla Pravda ha parlato di “tentativo fallito”: “Questa non è un’informazione di dominio pubblico. Nessuno ne ha parlato, ma è accaduto davvero, anche se il tentativo ancora una volta non ha avuto successo”. Non è chiaro chi ci fosse dietro il presunto attacco o dove sia avvenuto, ma Putin si sarebbe spaventato al punto da circondarsi di cecchini che si muovono con lui in qualsiasi momento e occasione: il loro compito è di localizzare altri possibili tiratori ed eliminarli prima che abbiano la possibilità di premere il grilletto contro il presidente russo. Si vocifera che Putin sia ossessionato dall’idea che qualcuno possa ucciderlo in qualsiasi momento, non a caso soltanto gli uomini assoldati per proteggerlo possono entrare in contatto con lui.

Pare che abbia persino una squadra di assaggiatori di cibo, per evitare che qualcuno possa tentare di avvelenarlo. A dimostrazione del fatto che starebbe diventando sempre più paranoico, gira voce che abbia ordinato dei guanti speciali per proteggere la sua pelle dalla possibile esposizione a sostanze velenose. Inoltre anche secondo Budanov il presidente russo soffre di una “malattia grave”, anche se si è detto sicuro che “non morirà domani. Piaccia o no, è vero. Ha almeno qualche anno in più davanti a sé”.

