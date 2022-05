Il principe William finisce sulle monete: il dettaglio sui capelli, figuraccia

Francesco Fredella 24 maggio 2022 a

Auguri al principe William, che a breve compirà 40 anni. Esattamente il 21 luglio. Per l'occasione ci sarà un omaggio speciale: verrà coniata una moneta. Ci pensa la Royal Mint, l'organismo addetto a coniare le monete nel Regno Unito, a dedicargli una moneta da 5 sterline. Non era mai accaduto prima, si tratta di un riconoscimento molto importante che viene concesso solo al secondo in linea di successione al trono. Non ci sarà la moglie del Duca, che sarà in solitaria sulla monetina da 5 sterline.

Verrà rilasciata dalla Zecca britannica, il volto di William raffigurato di tre quarti: il suo sguardo fiero e deciso. Una grande celebrazione che segna la storia del figlio di Carlo e Diana, unico erede al trono dopo Carlo (che diventerà re quando morirà la Regina Elisabetta). L'elemento abbastanza particolare è che il duca ha una chioma rinfoltita rispetto alla vita reale.

Poi, sullo sfondo c'è la W: si tratta dell'iniziale del suo nome ed il numero 40 (la sua età).

Sul bordo della moneta ci sarà la scritta "HRH Duke of Cambridge" (sua altezza reale il Duca di Cambridge), mentre sull'altra faccia della medaglia apparirà il ritratto della regina. Il conio "rende omaggio alla maturità e alla grazia del principe che è diventato un membro anziano della famiglia reale, un marito devoto e un padre amorevole di tre figli, attraverso gli occhi del mondo", spiegano dalla Zecca britannica. Per festeggiare, poi, i 40 anni di William verrà rilasciato un set souvenir formato da due monete in edizione limitata: si tratta di un pezzo celebrativo in oro imperdibile.

