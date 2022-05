Berlino, la turista sbranata dall'orso polare: immagini impressionanti

25 maggio 2022 a

Sono sempre più frequenti gli incidenti che avvengono negli zoo. Innumerevoli casi sono stati riscontarti negli anni dovuti all’imprudenza dei turisti e alla rabbia repressa di animali costretti in gabbie minuscole. Ci sono moltissimi esempi che si potrebbero fare ma uno di quelli che ha destato maggiore scalpore è avvenuto nel 2009 nello zoo di Berlino.

Una visitatrice è stata orribilmente aggredita da un orso polare durante il momento del pasto dell'animale. La 32enne è stata sbranata brutalmente dalla feroce bestia che, infastidita di essere disturbata, l'ha presa tra le sue grinfie senza più volerla lasciare andare. I guardiani dello zoo hanno provato in tutti i modi a distrarre l'orso, ma quest'ultimo l'ha ripetutamente morsa nelle gambe e nelle braccia.

Ecco l'immagine dell'orso polare mentre sbrana la donna:

Alla fine di un'estenuante lotta tra l'animale e la donna il personale è riuscito a trascinarlo via portandolo in salvo. La donna, una volta fuori pericolo, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dov'è stata operata chirurgicamente in seguito alle gravi ferite. Il video ripreso durante lo scontro mostra la donna dimenarsi e urlare di dolore mentre l'orso cercava in tutti i modi di bloccarla tra le sue fauci. Come biasimare l'animale, una vita costretto a vivere in un habitat che non gli appartiene di fronte a migliaia di turisti irrispettosi. Anche nell'unico momento di tranquillità, che dovrebbe essere quello del pasto, c'è chi pensa a istigarlo e disturbarlo. Non ci si stupisca poi se le reazioni sono queste.

